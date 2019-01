It wie ferline jier in topjier foar de earrebarre yn ús provinsje

Yn Beetstersweach wiene it ôfrûne jier mear as hûndert jongen. Dat is lykwols gjin útsûndering, want op hieltyd mear plakken komme de bysûndere swart-wite fûgels foar. Bygelyks yn Offenwier dêr't yn 2018 foar it earst in earrebarre brieden hat.

Folkertsma is al jierren dwaande om de populaasje fan earrebarren omheech te bringen. Yn de jierren santich ha der meardere jierren west, dat der hielendal gjin earrebarre yn Fryslân foarkaam. Mei in spesjaal fokprogramma is de klassike bertefûgel suksesfol werom brocht yn de Fryske natuer.