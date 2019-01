Nijhuzum giet ek nei 2018 troch mei de beleefrûte

It idee foar in beleefrûte ûntstie omdat it doarpke yn Súdwest Fryslân fan goed 40 ynwenners, net hiel bekend is. De minsken dy't der wol komme, witte faak it paad net en ferdwale. Fandêr dat de bewenners foar it Kulturele haadstêdjier de beleefrûte betochten.

Alle moannen wie der in spesjale aktiviteit en oan de rûte wie fan alles te sjen. Fanút de toeristen en de ynwenners is der entûsjast reagearre. Fandêr dat doarpsbelang besluten hat fierder te gean yn 2019. Net op deselde skaal as ferline jier, want it moat ek te dwaan wêze foar de frijwilligers. Sa seit Roelof Fopma fan doarpsbelang Nijhuzum.