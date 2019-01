Minister: kontenerramp is ekologyske ramp

De minister die har útspraken yn in petear mei ûnder oare Lutz Jacobi, direkteur fan de Waadferiening. Neffens de Waadferiening komt der no in rampeplan, wêryn't ek it organisearjen fan de frijwilligers goed útskreaun is. Ek sille al it opromwurk sintraal koördinearre wurde, sadat de skea oan de natuer sa goed as mooglik beheind wurde kin.

De berging fan de konteners sil op ekologyske wize dien wurde, sadat der gjin guod en ôffal mear yn see as de natuer bedarje kin. Dêrnjonken sille de deade seehûnen dy't fûn binne oan de Fryske kust ûndersocht wurde, om te sjen wêrtroch't se stoarn binne.

Nederlân sil ynternasjonaal sjen wat der dien wurde kin om de skipfeart feiliger te krijen, sadat it waadgebiet better beskerme wurde kin.