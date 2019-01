Minister: kontenerdrama kin ekologyske ramp wurde

Yn de ôfrûne dagen kaam der ek krityk los op de oerheid, en dan benammen oer it útbliuwen fan sintrale koördinaasje. Minister Van Nieuwenhuizen jout lykwols oan dat dit net har departemint is, mar dat der wol nei sjoen wurde moat. "Ik denk dat het goed is dat als dit eenmaal voorbij is, dat we dan evalueren, en dat we dan kijken waar dingen beter kunnen."

Brânbrief

De brânbrief fan de boargemasters is tongersdei ek oerlange oan de minister. Hjiryn wurdt in oprop dien oan it regear om foarfallen lykas it drama mei de konteners, tenei itselde te behanneljen as in oaljeramp. Ek skriuwe de boargemasters hjiryn dat der mear tafersjoch komme moat op kontenerskippen lykas de MSC Zoe. De minister jout oan dat se in goed petear mei de boargemasters hân hat oer it ûnderwerp.

Neffens Van Nieuwenhuizen moat der lykwols earst goed ûndersyk dien wurde, nei hoe't dit barre koe. "Afhankelijk van wat daar uitkomt kun je het beste internationaal met je vuist op tafel slaan, en zeggen 'dit moet anders!'"