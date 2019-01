Nije sporthal Burgum krijt foarm: ynfojûn moat lêste fragen weinimme

Der wurdt no sa'n oardel jier oer in nije sporthal praten. Doe't de âlde yn oktober 2016 ôfbrânde, wie dat ek it startsein om der drokker mei oan it wurk te gean. In boargerinisjatyf ûntstie, mei seis minsken dy't harren belutsen fielden by de komst fan de sporthal. Der waard neigien wat de winsken wiene fan de sportklups dy't fan de âlde sporthal gebrûk makken, mar ek fan potinsjele nije brûkers. No is der foar it earst in plattegrûn makke dêr't alle plannen yn meinaam binne.