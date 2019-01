Der komt definityf in ûndersyk fan de Onderzoeksraad nei de kontenerramp

De Onderzoeksraad voor Veiligheid set definityf útein mei in ûndersyk nei de kontenerramp mei de MSC Zoe. De Rie sil him hjirby benammen rjochtsje op de gefolgen fan it ûngelok, de lokale sitewaasje yn it Nederlânske Waadgebiet en de farrûte fan it skip. Dat makke de Onderzoeksraad tongersdei oan it begjin fan de middei bekend.