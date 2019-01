De NAM wurket massaal om de fersmoarge grûn by de âlde boarlokaasje op It Amelân fuort te heljen. Dat meldt terreinopsichter Richardt Kiewiet op Twitter. Hy is bypraat troch de NAM dy't him witte litten hat dat 80 oant 90 prosint fan de eventuele fersmoarge grûn der noch leit en op it stuit ôffierd wurdt.