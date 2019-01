Stakingen metaalsektor: "We zetten door totdat de CAO aangepast wordt"

"De actiebereidheid is groot", fertelt Nieveen. "We zetten door totdat de CAO aangepast wordt". De meiwurkers lizze it wurk del yn de hoop dat harren wurkjouwers de FME oproppe om mei de fakbûnen om tafel te gean. "We strijden voor een generatiepact, loonsverhoging en gelijk loon voor gelijk werk", fertelt Nieveen. "Uitzendkrachten moeten hetzelfde verdienen als iemand die vast in dienst is. Ook is er een enorm tekort aan werknemers dus moeten er meer plekken komen voor vaste werknemers", seit se.

De stakingen yn de metaalsektor binne al langer oan de gong. Sa hawwe de metaalwurkers yn septimber en novimber harren wurk ek dellein. Nei dizze stakingen hawwe de fakbûnen mei FME, de ûndernimmersorganisaasje foar de technologyske yndustry, om tafel sitten. "Er is informeel overleg geweest, maar de FME wilde niet over de brug komen", seit Nieveen. "We gaan door totdat er serieus op onze eisen ingegaan wordt."