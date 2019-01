Nij plak foar omstriden keunstwurk De Sipel yn Deinum

It nije plak is keazen yn oerlis mei Willemsma en it doarpsbestjoer. Ald-wethâlder Bram Bonnema fan Frjentsjerteradiel en Littenseradiel hat de ferpleatsing as ûnôfhinklike partij begelieden. Doarpsbelang kin no in fergunning oanfreegje, Willemsma sil in ûntwerp meitsje sadat it keunstwurk op it nije plak sa goed as mooglik ta syn rjocht komt.

It byld wie earder ek al fuorthelle en op 'e nij pleatst, mar leit no noch yn opslach. It keunstwurk De Sipel ferwiisd nei de foarm fan de spits fan de toer yn Deinum. De sipel is yn 1589 op de toer pleatst. It keunstwurk is makke as oantinken oan it 100-jierrich bestean fan doarpsbelang De Eendracht.