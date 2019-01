Mooglik aksje tsjin swarte pyt by Sint Piter yn Grou

Neffens Knobbe woe hy yn earste ynstaansje allinnich mar yn petear mei it Sint Piterkomitee. Mar it komitee jûch oan dat boargemaster Ferd Crone fan Ljouwert ek oanskowe soe, en dêr hat Knobbe nei eigen sizzen gjin nocht yn. Dit hat benammen te krijen mei de, yn de eagen fan Knobbe ferkearde wize wêrop't Crone de Sinteklaasyntocht fan 17 novimber yn Ljouwert oanpakt hat. Der rint noch in beswierprsoduere fan KOZP tsjin Crone. De aksjegroep Kick Out Swart Pyt is de noardlike fariant fan de lanlike aksjegroep Kick Out Zwarte Piet.

By de gemeente Ljouwert is noch neat bekend fan in oanfraach foar in demonstraasje.