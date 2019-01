Huzemerk yn Fryslân is in stik lytser wurden

It tal wenningen dat yn Fryslân ferkocht wurdt gie yn it ôfrûne fearnsjier mei hast 10 prosint nei ûnderen, wylst it tal huzen dat te keap stiet sels mei hast 30 prosint nei ûnderen gie.

Yn fjouwer jier tiid is it tal huzen dat te keap stiet yn Fryslân keldere fan dik 7100, nei hast 2300. De prizen fan dizze huzen binne mei 10 prosint omheech gean: in hûs yn Fryslân kostet dêrmei gemiddeld 233.000 euro.

Dizze ûntwikkeling smyt neffens NVM-foarsitter Albrecht Kok in beheining op fan de trochstreaming op de merk. Dit hat benammen grutte ympakt op starters op de huzemerk.