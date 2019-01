Twa oanhâldingen yn ferbân mei sjitynsidint Ljouwert

In tsjûge hearde woansdeitejûn fjouwer knallen. De plysje begûn in grut ûndersyk en sette de strjitte ôf. By it ûndersyk is ek in plysjehûn ynset. Der binne trije hulzen fûn. Foar safier bekend binne der gjin minsken ferwûne rekke. Der is noch neat bekend oer de oanlieding fan de sjitpartij.