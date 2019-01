Jelle Bouma mei twadde hynst nei keuring yn fyftich jier

Bouma is mear as tefreden mei de resultaten dy't er yn de ôfrûne fyftich jier berikt hat. Ferskate lytsere en sels grutte fokkers slagje der in libben lang net yn om in hynst goedkard te krijen. En dan is twa in hiel moai oantal, fynt Bouma. Oer it geheim fan syn sukses is hy hiel beskieden: gelok en in bytsje gefoel. En in húshâding dy't him altyd stipe hat.