Undernimmers benaud foar leechstân troch nije Cambuurstadion

Majolée wie woansdei ien fan de seis ynsprekkers by de gemeenteried. Hy spruts út namme fan tal fan ûndernimmers út de binnenstêd. Dy binne benaud foar leechstân. Majolée krige byfal fan Gert Jan Faber, eigener fan in winkel yn it sintrum en sprekkend út namme fan feriening De Binnenstad. Faber ropt de gemeente op om net ôf te wiken fan de plannen sa't dy fêstlein binne. Dy hâlde yn dat der in sterke binnenstêd bliuwe moat en dat it WTC-gebiet gjin konkurrint wurde moat fan it sintrum.

Neffens Majolée wurdt it net maklik om genôch ûndernimmers te finen: "Je ziet het al bij winkelcentrum De Centrale. Daar gaan ze ook uitbreiden, maar hebben ze best veel moeite om twaalfduizend vierkante meter vol te krijgen. Bij Cambuur spreek je over veel meer vierkante meters. In een provincie waar de markt kleiner wordt."