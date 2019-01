Bouplan yn De Broek mooglik net terjochte goedkard troch gemeente

De oerbuorlju fan it plak dêr't de nijbou komme moat, sjogge dat net sitten en ha berop oantekene by Ried fan Steat. Net de bou fan de wenning en in skuorre is it probleem, mar wol dat der ek in skuorre fan 200 kante meter yn de greide komt.

As it beswier fan de buorlju ûntfanklik is, dan komt der in sitting. Yn dat gefal moat de gemeente mei in skriftlike tastimming fan de provinsje komme. Kinne se dat net, dan soe it nijbouplan fan tafel gean.