Kraanskip begjint tongersdei mei berging konteners, as earste by Eemshaven

Rykswettersteat hat woansdei in kontrôleflecht by de kust del útfierd om te sjen wat der allegearre oanspield is troch de stoarm. Dat falt ta, want der is hast gjin nij guod by kaam, fertelt Edwin Feijten fan Rykswettersteat.

Tongersdei begjinne se mei romjen by de Eems. Der wurde bannen om elke kontener lein en dan tilt in kraan op in skip it gefaarte út it wetter. De hiele oprêdaksje kin koarter of langer duorje. Dat hinget fan it waar, it sicht en de hichte fan de weagen ôf.

"Maar misschien is het een tijdje rustig en kan er hard doorgewerkt worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat 100 procent van de containers en de rommel eruit gaat", beslút Feijten.