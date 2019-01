1,22 miljoen kilo kontenerôffal ophelle, flink part nei de REC

Yn de konteners sieten ûnder oare flatscreentelefyzjes, kessens, boartersguod, matrassen, fleecetekkens, kúpstuoltsjes, lampepitten en auto-ûnderdielen. Dêrnjonken ferfierde it skip skealike stoffen, lykas organyske perokside yn poeierfoarm.

Plestik dieltsjes

Op de strannen lizze no benammen lytse plestikdieltsjes. Krekt dy binne gefaarlik, omdat dieren se opite kinne. De dieltsjes moatte mei de hân opromme wurde. It kin net mei masinen. Dêrom stjoerde Steatsboskbehear woansdei 22 boskwachters en twa auto's út Fryslân en fan Teksel nei Skylge ta. Sy sille tongersdei helpe mei it opromjen.

De Fryske kust is foar in grut part wer skjin. Mar al dat opromme ôffal fan de kontenerramp moat fansels wol earne hinne. It giet nei de ôffaloven REC yn Harns, dêr't it ferbrând wurdt. Yn totaal giet it om sa'n 700 ton. Dat binne santich frachtweinen fol.

Waadôffal goed mingd

Safolle wurdt der ek op in gewoane dei ferbrând yn de REC. It Waadôffal komt der no dus ekstra by. It giet om wiet ôffal mei in soad sân dertusken. Dêrtroch brânt it dreech. It Waadôffal moat dêrom goed mingd wurde mei gewoan ôffal, foardat it de oven yn giet.