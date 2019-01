UPDATE: Fêstrûne Koegelwieck by Skylge wer flot lutsen

Op de Waadsee besuden Skylge is woansdeitemiddei de boat de Koegelwieck fêstrûn oan de grûn. De boat wie ûnderweis nei Harns. Der binne 82 passazjiers oan board en seis bemanningsleden, meldt Scannernet. De rêdingsboat de Arie Visser en oare helpboaten binne by de fêstrûne snelboat. Der is gjinien ferwûne rekke.