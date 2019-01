In Iepen Hert ôflevering 3: ferpleechkundige as eagen fan de arts

"It wurk fyn ik sa tankber. Minsken meitsje harren soargen oer de operaasje dy't komt en it is moai om dêr in rol yn te spyljen." As ferpleechkundige hat Eelkje in wichtige rol foar de pasjint. Sy is dejinge wêrmei't de pasjint in soad kontakt hat en miskien noch wol it wichtichste: Eelkje hâldt de sûnens fan de pasjint yn de gaten.

"Ik bin eins de eagen fan de arts. Ik fyn in pasjint dêrom ek nea ferfelend. Der is altyd wol in reden foar as sy harren net goed fiele." En dan is it Eelkje hat taak om der efter te kommen wat dy reden is.