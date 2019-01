Reinbôgeflagge by provinsjehûs as reaksje op Nashville-ferklearring

De steateleden hise de flagge yn oanwêzigens fan ûnder oare in ôffeardiging fan COC Fryslân en Tûmba. De politike partijen kundigje ek in inisjitatyffoarstel oan foar strukturele stipe foar Fryske maatskiplike organisaasjes dy't harren ynsette foar in gelikense behanneling en de oanpak fan diskriminaasje.

Tsjinlûd

De ôfrûne dagen makken neffens de partijen dúdlik dat der noch in protte wurk te dwaan is op it mêd fan lykweardigens en akseptaasje. "De ferklearring fan Nashville, dy't him útsprekt tsjin homo's en transgenders, en it feit dat dy ferklearring troch Nederlanners en Friezen is ûndertekene, bewiist dat." De aksje foar it provinsjehûs is bedoeld as in krêftich tsjinlûd.