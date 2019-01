Brânbrief boargemasters eilannen: kontenerramp gelykstelle oan oaljeramp

Der moat ek mear tafersjoch komme op it beladen fan kontenerskippen en op it fêstsjorren fan de konteners. De boargemasters wolle fierders dat der tafersjoch komt op de rûte fan kontenerskippen en dat der in GPS-tracker op komt om se lokalisearje de kinnen as se oerboard slaan. Ek needsaaklik is dat der chips op komme mei wat de ynhâld is fan de kontener.

Minister Van Nieuwenhuizen giet woansdei op wurkbesite nei Skylge nei oanlieding fan de kontenerramp op de Noardsee mei it skip de MSC Zoë. Boargemaster Wassink sil har dan persoanlik it brief oerlangje.

De foarstelde maatregels binne fuortendaliks te realisearjen, neffens de boargemasters. De boargemasters meitsje harren al langere tiid soargen oer it kontenerferfier. Benammen oer it gemak wêrmei't konteners oerboard slaan kinne en de gefolgen foar de natuer.