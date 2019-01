Wim Stroetinga oer Niki Terpstra: "Hij heeft me geflikt"

Stroetinga en Havik gongen as twadde de lêste dei yn. De Denen Hester en Hansen stiene earste en Terpstra en Boudat tredde. Dochs gong dat lêste koppel der mei de oerwinning fan troch. "Als zij beter waren, dan heb ik er wel vrede mee, maar als zij hulp krijgen van drie of vier andere koppels, dan vind ik het geen eerlijke strijd meer. Dan houdt het gewoon op."

"Bin flikt"

Stroetinga fynt dat hy, sa't se dat yn hurdfytstermen sizze, flikt is. "Ja eigenlijk wel. Maar ik voelde het aankomen. In de puntenkoers zat Yoeri (Havik, red.) even te dromen en kregen we zo een rondje. Tja, toen wist ik: al zijn vriendjes gaan hem helpen en dat gaat ons de kop kosten."

Stroetinga doelt dan op Terpstra syn ploechgenoaten en kollega's út Noard-Hollân. "Noord-Holland's best hè. Het is Terpstra tegen Stroetinga. Het is een slag maken tegen ons. Als je zo wilt winnen, als je zo'n groot coureur bent, dat hoort niet."