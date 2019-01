Mensonides nimt ynstallaasjebedriuw Feenstra yn Skettens oer

It famyljebedriuw Feenstra Skettens bestiet al mear as 70 jier. De lieding wie al langer op syk nei in oernamekandidaat, om de takomst feilich te stellen. Foar Mensonides is it in moaie gelegenheid om te groeien.

De konsekwinsje fan de oername is wol dat de fêstiging yn Skettens ticht giet. Alle wurksumheden wurde tenei dien út Harns wei. De meiwurkers geane wol mei oer. Der wurkje nei de oername mear as 40 minsken by Mensonides.