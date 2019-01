'Super charming' Waadeilannen wurde oanret troch New York Times

The New York Times socht foar de list nei in mjuks fan bekende én minder bekende bestimmings. De sjoernalist fan it deiblêd koe it gebiet bot wurdearje en neamde it 'in seldsum rêstich en ûntspand stikje wyld Europa'. De Fryske Waadeilannen neamde er super charming and uber-green. Ek it Lauwersmar en de Dútske en Deenske eilannen falle ûnder dat 30ste plak.

Foarich jier stie Fryslân ek al op it tredde plak fan 'Best in Europe' fan Lonely Planet. Ek National Geographic fûn Fryslân yn 2018 in 20st plak wurdich.