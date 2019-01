F-16's traine boppe Flylân en smite mei echte bommen

De Vliehors Range leit op it meast westlike diel fan Flylân en bestrykt in gebiet fan ûngefear 17 fjouwerkante kilometer. Op it terrein binne ferskate doelen opsteld foar fleantúgen: bomdoelen, sjitdoelen en raketdoelen. It gebiet sil dan ôfsletten wêze foar publyk.