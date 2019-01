Minister Van Nieuwenhuizen bringt tongersdei besite oan Skylge

De minister soe ôfrûne snein al delkomme op Skiermûntseach, mar doe moast se ôfsizze omdat se siik wie.

Ynspeksje

Woansdeitemoarn is der troch Rykswettersteat in ynspeksje útfierd boppe de Waadsee. De Kustwacht die in kontrôleflecht boppe de Noardsee. De útkomsten wurde yn de rin fan dy dei bekend makke. Rykswettersteat sil woansdei mooglik ek noch in aksje op tou sette om konteners út see te heljen.