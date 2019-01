Hynst Jasper 366 is ûnferwoestber: "Hij is een geboren entertainer"

Jasper is mei syn 24 jier eins al mei pensjoen. Mar ien kear yn it jier wurdt hy dochs noch klearstoomd foar de keuring. Omdat de eigeners, de famylje Wijma, it sa moai fine. Mar miskien ek wol omdat Jasper der sels noch sa'n nocht oan hat.

"Hij laat je nooit in de steek"

Harry Middelaar is al jierren de trainer fan Jasper. It earste jier moast er de hynst noch wat kinnen leare, mar no giet it al stikken better. "De opvolgende jaren ging het alleen maar makkelijker. Ik leerde Jasper snel kennen", fertelt Middelaar.

Hy hat in bysûndere bân mei it bist. "Qua karakter is het onvoorstelbaar dat een paard altijd voor je gaat. Hij laat je nooit in de steek. Voor mij is het de 8ste keer dat we naar Leeuwarden gaan samen."