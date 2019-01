Alde hynst Jasper 366 is ûnferwoestber

Jasper is mei syn 24 jier eins al mei pensjoen. Mar ien kear yn it jier wurdt hy dochs noch klearstoomd foar de keuring. Omdat de eigeners, de famylje Wijma, it sa moai fine. Mar miskien ek wol omdat Jasper der sels noch sa'n nocht oan hat.

Syn trainer Harry Middelaar yn Hoarnstersweach wit wat it geheim fan Jasper is. Hy hat fan natuere in hiel moaie beweging en kin syn achterste fuotten hiel djip en maklik ûnder it liif bringe. Dat hy noch sa soepel is, komt omdat hy noch alle dagen beweging krijt.