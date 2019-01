Twa lege pûden perokside oantroffen op Borkum

Earder waarden der al twa folle pûden perokside oantroffen op it strân fan Skiermûntseach. Perokside is in gefaarlike stof, dy't tige brânber is en moat net troch minsken oanrekke wurde.

Norderney

Op Norderney, in eastliker Dútsk eilân, binne tiisdei foar it earst ek ladingsresten oanspield. Fanwege de stoarm waard it Dútske kustgebiet tiisdei fierder net kontrolearre. In plysjehelikopter hat moarns noch wol in kontrôleflecht útfierd. Dêrby is neat oantroffen.