Brânwacht en Staatsbosbeheer ynspektearje woansdei it strân fan Skylge

Tiisdei bleau der troch de hurde wyn safolle wetter op it strân stean, dat der net goed sjoen wurde koe wat der oanspield wie. Woansdeitemoarn sil de Skylger brânwacht it westlik part fan it strân skouwe en Staatsbosbeheer it eastlik part. Pas by deiljocht kinne der dan definitive konklúzjes lutsen wurde oer hoe't it eilân it minne waar, mei in soad konteners foar de kust, trochkaam is.

It is net ûngebrûklik dat pas nei it earste hege wetter nei in stoarm noch fan alles op it strân bedarret. En as der noch in soad troep oanspielt, hat Staatsbosbeheer minsken achter de hân as der dan net genôch help op it eilân sels is. Ek tiisdei wiene der noch minsken dy't mei wynkrêft acht smoargens fan it strân oan it heljen wiene.