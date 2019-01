Wethâlder past plannen WMO oan nei swiere krityk

Krityk

Van Gelder kaam yn it debat yn de gemeenteried fan 19 desimber swier ûnder fjoer te lizzen. Hy krige it ferwyt net te lústerjen nei de winsk fan de ried. Hy sei dêr ta dat hy oan de slach soe mei de krityk, mar dat like net fan herte te gean. It is dan ek de fraach oft dizze brief de krityske riedsleden yn Ljouwert oertsjûgje kin.

"Vertrouwen herstel je niet zomaar met een brief"

PvdA-foaroanfrou Lutz Jacobi kin noch net reagearje. Se hat de brief noch net lêzen. Opposysjepartijen ha noch in soad fragen. Marcel Visser fan de VVD: "Het is onduidelijk wat het betekent voor het huidige plan. Uit de brief blijkt niet expliciet dat het huidige plan ingetrokken wordt. Er is veel gebeurd die 19de december, ook in het vertrouwen in de wethouder. Dat herstel je niet zomaar met een brief."

Carlijn Niesink fan de ChristenUnie is positiver: "Het is een eerste stap in de goede richting. Er moet wel gewerkt worden aan het herstel van de banden met de marktaanbieders. Ik ben blij dat de wethouder niet doorgaat op de koers zoals hij die ingezet had. Dat zou funest zijn geweest voor de mensen die de zorg hard nodig hebben. Maar hiermee is het nog niet klaar. Er moeten meer stappen gezet worden."