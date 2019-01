It wie op in simmerjûn: it ferhaal efter eutanasy

"Sille wy no mar?"

Wat hiel wichtich is, sizze de akteurs, is humor by dit proses en de situaasje net al te swier meitsje. Arendz: "Myn mem kaam op in dei by my mei twa data. Se koe takom wike tiisdei de ôfspraak meitsje foar eutanasy of dy wike dêrnei. 'Litte wy it mar oer twa wike dwaan', sei se. Want dan hoegde ik gjin ôfspraken te fersetten. Wy ha der om lake. It is wol frjemd hoe'tst op sa'n wize hjir oer prate kinst, mar dan hast der wol mear frede mei."

Ek op de dei dat syn mem ynslept is, wie de sfear hielendal net tryst. "It wie sa'n moai gesicht. Myn mem mei de rollator troch de gong. Alle bern rûnen efter har oan. Se rôp nei ús: sille wy no mar?". Yn de foarstelling besiket Arendz itselde soart humor te brûken.