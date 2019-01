FIDEO: Stoarm yn Fryslân: heechwetter, lossleine konteners en dykbewaking

It Noarderleech

It Fryske Gea hat de situaasje op harren bûtendykse lannen yn Noard-Fryslân goed yn de gaten hâlden. It bart net hiel faak dat dy ûnderstrûpe. En fanwege de kontenerramp koe it samar wêze dat der in protte ôffal op it lân spielde. Op in inkelde jerrycan nei, foel it mei it ôffal út de konteners ta yn it Noarderleech. By Lauwerseach wie it byld hiel oars. Dêr leine de diken ûnder it plestik en rûn de haven ûnder.