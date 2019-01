In persoan is tiisdeitemiddei swierferwûne rekke nei in oanriding troch in auto op it Nijlân yn De Gordyk. Meardere plysje-auto's en in ambulance wienen oanwêzich om earste help te ferlienen. Neffens tsjûgen kaam it slachtoffer efter in bus wei en waard doe oanriden troch de auto.