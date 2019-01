Konteners fan it Waad brekke iepen by it hisen: tekkens falle yn it wetter

De losrekke konteners dy't tiisdeitemiddei nei Lauwerseach sleept waarden, binne iepenbrutsen by it út it wetter takeljen. De ynhâld fan de konteners is dêrby yn it wetter fan de haven bedarre. It liket derop dat it grutste part fan de lading út tekkens bestiet. De konteners, dy't oaninoar sieten, rekken earder op de middei los fan sânplaat It Rif en waarden troch de kalamiteiten-oannimmer nei Lauwerseach brocht. Krekt foar't de konteners op it drûge stienen, brutsen se dus iepen.