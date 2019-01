In Iepen Hert ôflevering 2: "Ik wil weten wat voor persoon ik in mijn handen heb"

"Het mooie is dat je geoorloofd in een lijf mag snijden," fertelt sjirurch John Bol Raap fan it MCL. Hy is ien fan de sjirurgen fan it hertsintrum fan Ljouwert dat heart ta ien fan de bêste hertsintra fan it lân. Yn de rige 'In Iepen Hert' folget Omrop Fryslân him, pasjint Klaas van der Meer en ferpleechkundige Eelkje Strikwerda as Klaas in nije hertklep krijt. Tiisdei is Bol Raap sels oan it wurd.