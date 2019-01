Jildtransporteur SecurCash dochs fallyt ferklearre

De rjochtbank yn Den Haag hat jildtransporteur SecurCash Nederland dochs fallyt ferklearre. In wurdfierster fan de rjochtbank hat dat meidield. It bedriuw hat in fêstiging yn Drachten, dêr't sa'n 40 minsken wurkje. Lanlik wurkje by it bedriuw mear as 300 minsken, wêrfan't 220 fêste meiwurkers.