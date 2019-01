Richard Kiewiet: "We kunnen de Wadden wel aanwijzen als werelderfgoed, maar we kunnen het niet beschermen"

Kiewiet hopet dat de wyn út it noarden kommen bliuwt, sadat de rommel út dizze konteners net yn de kwelders bedarret. Wat der krekt yn de konteners sit, is noch ûnwis. "Het is in ieder geval geen gif", wit Kiewiet.

'Vrijbuiters'

Oant no ta is der noch gjin guod oanspield op It Amelân, safier as Kiewiet wit. "Maar grote delen van de stranden zijn nog niet begaanbaar." It strân op It Amelân is lykwols gewoan tagonklik foar minsken dy't nijsgjirrich binne. Dat yn tsjinstelling ta oare eilannen, dy't in besite oan it strân ferbean hawwe. "Wij zijn wat meer vrijbuiters, iedereen heeft z'n eigen verantwoording", seit Kiewiet.