Willem Wilstra op sânplaat De Kalkman: "De wyn komt hjir ta de stekkergatten út!"

Al jierren dreamde Wilstra fan in nachtsje op de sânplaat. "Fyftich jier ferlyn gong ik oan it wurk op in rêdingsboat. Dan farden wy hjir altyd by De Kalkman del en hie ik mei stoarmwaar beide hannen nedich om oerein te bliuwen, sa need gong it hjir. Wy moasten sa no en dan mei de rêdingsboat nei de fûgelwachters op De Kalkman ta om iten en drinken te bringen. Doe al like it my altyd prachtich om hjir nochris mei min waar te wêzen. En no is it safier. En ik moat sizze: it is hjir in geweldich plakje!"