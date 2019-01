Twa konteners yn Noardsee mei behelp fan sonarbylden burgen

Mei de berging fan dizze earste twa is dúdlik wurden dat sonarbylden goed wurkje by it opspoaren fan de konteners. De berging fan de oare konteners kin noch net begjinne, fanwege it waar. Ek is it bergjen ôfhinklik fan hoe't se lizze, oft se goed te sjen binne ûnder wetter en de skipfeart op it plak dêr't se lizze.

Der binne no njoggentjin konteners oanspield: achttjin yn Nederlân en ien yn Dútslân. Yn de fargeul binne 220 konteners lokalisearre. Fan de oare 42 is noch net bekend wêr't se krekt binne. Dêr wurdt fierder nei socht.

GRIP-4

Hieltyd mear gemeenten, ek dy by de Waadkust fan Fryslân en Grinslân del, hawwe te krijen mei oanspield guod út konteners. Feilichheidsregio Fryslân hat dêrom opskaald nei GRIP-4.