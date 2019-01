Wittenskippers gripe kontenerramp oan om oseaan yn kaart te bringen

"Dit is ook een best mooi experiment", fertelt Van Sebille tsjin NOS. "Dit is heel interessant natuurlijk, dat er zo veel spullen op één plek in één keer in zee komen, en die allemaal met de stromingen worden meegenomen, dat biedt wel mogelijkheden om beter te begrijpen hoe stromingen dan dingen transporteren."

Fan 99 prosint fan al it plestik dat yn de ôfrûne sechstich jier yn de oseaan telâne kommen is, witte wittenskippers net krekt wêr't it is. Der is dus eins hast neat bekend oer al dat plestik yn it wetter. En dat komt omdat se net goed begripe hoe't it wurket mei oseaanstreamings en hoe fluch guod nei de boaiem sinkt.

Oprop

Van Sebille rôp fiskers, frijwilligers en oare oprommers op om de kommende wiken en moannen goed by te hâlden wat se fine, en wêr't se dat fine. En dêr moatte se dan sa gau mooglik mei begjinne.

"Al het weten begint natuurlijk bij meten. Het allerbelangrijkste is heel veel meetgegevens verzamelen. Ik zou ontzettend graag willen weten wat en hoeveel er nou precies op die stranden het afgelopen weekend is verzameld", ferfolget Van Sebille.