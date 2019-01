Boargemaster Sluiter oer REC: "Bredere diskusje oer ôffalovens nedich"

Yn Harns sitte se bot mei de ôffaloven REC yn'e mage, dy't faak steuringen hat. Sluiter fernimt dat de rest fan Fryslân ek wekker wurdt at it oer de REC giet, sa as de oare Fryske gemeenten en de provinsje.

"De urgentie wordt nu ook buiten Harlingen gevoeld. De afvaloven staat in Harlingen, maar verbrandt bijna al het afval van andere Friese gemeentes." Yn febrewaris is der in ekstra oandielhâldersgearkomste fan Omrin om fierder oer de problemen fan de REC te praten.

Fûke

Tagelyk hopet Sluiter dat der in bredere blik op it probleem komt. "We zitten in een fuik van storingen, wachten tot het weer wordt gerepareerd, wachten op weer een storing... We moeten uit deze fuik komen."