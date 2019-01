Fiskerijferiening Hulp in Nood: oprêden kontêners kin noch wol in jier duorje

"Een heel groot deel van de containers ligt boven Terschelling. Afhankelijk van het weer en de toestand waarin die containers zich bevinden, worden ze of snel opgeruimd of langzaam. Als je kijkt naar één container per dag, dan ben je zo al 200 dagen verder", fertelt Barbara Holierhoek fan fiskerijferiening Hulp in Nood.

Skeaformulier

It Nederlânsk Fiskersbûn hat in skeaformulier op de webside setten, dêr't fiskers de skea mei claime kinne by de rederij fan it skip dat de konteners ferlern hat. De ôfrûne dagen hawwe tsientallen fiskers de see op west om it guod dat yn de see bedarre wie, op te fiskjen.

"Alle visserij-organisaties hebben schadeformulieren klaarstaan. Wij verwachten dat er in ieder geval schade aan de netten is door rondzwervend vuil, zoals kapstokken, spatborden en bumpers. Met een beetje pech krijg je een groot stuk plastic in je schroef", seit Holierhoek.

"Daarnaast zijn er grote gebieden afgesloten momenteel, waar vissers voor hun eigen veiligheid niet mogen vissen." De gebieten dêr't je net fiskje kinne, binne sa grut dat it in serieus probleem is foar fiskers. De skippen dy't boppe de Waadeilannen fiskje, binne in grut fiskgebiet kwytrekke.