LIVEBLOG: Fryslân makket him op foar earste stoarm fan it jier

Natuerbehearder Steatsboskbehear sit der perfoarst net te wachtsjen dat der nij guod oanspielt. "Wat er ook gebeurt, als er containers komen, weten we zeker dat de natuur daar weer de dupe van zal worden. Dus ik maar me daar wel zorgen over", seit Remi Hougee fan Steatsboskbehear.

"De windkracht die wordt voorspeld, laat wel zien dat er iets kán gebeuren. We hebben afgesproken dat we in de loop van vandaag gaan kijken of er al iets op het strand ligt en wat er aan zit te komen."