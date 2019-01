Kollum: "De nekke omdraaie"

Dochs hat elkenien mei eigen eagen sjen kinnen dat ûngemakken mei konteners wiere miljeurampen binne. As it allinnich dy sulverkleurige slippers wiene, dy kessens, stuollen en My Little Pony's soe it noch in slach tafalle. It is lykwols it bubbeltsje- en skomplestik dat it ekosysteem de nekke omdraait. Polystyreen, sa't dat wite guod hjit, falt yn lytse kerlen útinoar en bliuwt desennialang yn de natuer omswerven. Dat wie ôfrûne dagen al waar te nimmen: de romten tusken de balstiennen fan de seedyk by Ternaard sieten grôtfol mei dy kerltsjes. In part waard troch de wyn al de dyk oerjage en sil yn de Reid en op it boulân telâne komme. Om it dûbelde, en miskien wol tragyske fan de sitewaasje oan te jaan, wie it sa dat wy alle oanspielde rotsoai by it opromjen yn plestik pûden troppen.