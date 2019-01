Wethâlder fan Ljouwert hat spyt fan syn starre opstelling yn WMO-debat

Tekoarten yn de soarch

Yn desimber krige Van Gelder sa'n bytsje de hiele gemeenterie tsjin him. It gie dêrby om it drege WMO-dossier. Dat is it pakket soarchtaken dêr't de gemeente ferantwurdlik foar is en dêr't grutte tekoarten op ûntstien wiene. Foar it part is dat mei in ekstra útkearing fan it ryk oplost, mar der moat noch mear barre.

Van Gelder wol mei in nije koers net allinnich effisjinter mei it jild omgean, mar ek saken fernije en ferienfâldigje. Dat kolleezjeplan foel yn desimber folslein ferkeard yn de rie en it like der doe ek op, as soe wethâlder van Gelder neat oanpasse wolle om de ried yn 'e mjitte te kommen.

Tiisdei sille boargemaster en wethâlders teset oer de WMO-koers en de tiidsplanning dy't dêrby heart. Letter tiisdeitemiddei komt it kolleezje dêr dan yn in parsekonferinsje mei nei bûten.