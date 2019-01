In fytser is moandeitejûn mei ûnbekende ferwûnings oerbrocht nei sikehûs MCL yn Ljouwert. De man wie op de krusing Burdaarderstrjitwei-Trekwei by Sybrandahûs mei in auto yn botsing kaam. Hy waard dêrby skept en is nei alle gedachten op it foarrút klapt. It rút hat grutte skea en de fyts ek.