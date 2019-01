Nashville-ferklearring ropt ferskate reaksjes op yn religieuze fermiddens

"Homoseksualiteit giet tsjin Gods wil yn en wa't sokke gefoelens hat, moat him of har derop rjochtsje dy sûnige gefoelens te deadzjen." Dat is de strekking fan de saneamde Nashville-ferklearring. It giet om in inisjatyf fan evangelyske lieders út Amearika en de ferklearring is oant no ta 25.000 kear ûndertekene.

De Nashville-ferklearring smyt yn Nederlân in soad diskusje op. Dat komt ûnder mear om't ek in prominint politikus as SGP-keamerlid Kees van der Staaij him ûndertekene hat.

Der is ek in lyts tal Fryske ûndertekeners, lykas Ds. Orlando Bottenbley en Kees Postma fan Burgum. Postma is foargonger by de Vrije Baptistengemeente Nehemia yn Dokkum. Hy hat de ferklearring lykwols op persoanlike titel ûndertekene.

"Yn myn gemeente binne ek homoseksuele leden. De wrakseling dy't sy hawwe, sjoch ik ek wol. Wy wolle dan ek njonken harren stean. Mei help fan de Hillige Geast kin der tsjin fochten wurde en it kin oerwûn wurde", seit Postma.