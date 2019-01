Sportoersjoch: NK shorttrack en de maraton fan Tilburg

Shorttracker Daan Breeuwsma behelle dit wykein in moaie titel. Foar de twadde kear yn syn karriêre waard er Nederlânsk kampioen. Breeuwsma is no ek ek foar it earst yn syn karriêre kopman fan de Nederlânske ploech by it EK. Dat is takom wykein yn Dordrecht.

Sjinkie Knegt die net mei oan it NK shorttrack fanwege in blessuere. Wa hiene syn grutste konkurrinten west? Suzanne Schulting waard gjin Nederlânsk kampioene. Is sy wol favoryt foar de Europeeske titel?