In Iepen Hert ôflevering 1: pasjint Klaas van der Meer

Klaas is 85 jier en it is dêrom bysûnder dat er noch operearre wurde kin. "It is al in útsûndering dat ik sa goed bin op dizze leeftiid, want it hâldt in kear op. En dan kinne se aanst sizze: Van der Meer, jo binne te âld om operearre te wurden."

Eardere operaasjes

Klaas hat al langer lêst fan syn hert. "In pear moanne lyn fielde ik druk op it boarst. It siet my net hielendal goed", fertelt Klaas. Hy is al in pear kear earder oan syn hert operearre, dus hy hie in idee hoe't dy pine fielt. "Goed 25 jier lyn tocht ik dat ik deagong, sa'n lêst hie ik fan it hert. Ik bin doe dottere en wie der gelyk wer boppe-op. En yn 2013 krige ik wer lêst fan it boarst. In pear dagen letter hie ik fjouwer stents."

Alle fertrouwen

It gong dêrnei in hiele tiid goed mei Klaas, mar by de jierlikse kardiologykontrôle ha se dochs besletten dat in hertklepoperaasje de bêste kar is. "Ik tocht litte wy it no mar dwaan, want ik bin no noch fit genôch om in operaasje oan te kinnen." Klaas sjocht hielendal net op tsjin syn operaasje. "Ik bin net bang oanlein. It moat gebeure en it sil fêst goed komme." Syn frou Baukje sjocht hjir oars nei.